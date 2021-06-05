Геннадий Орлов: если сборная России проскочит Бельгию, то нас уже будет не остановить

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы сборной России на чемпионате Европы — 2020.



«Конечно, мы желаем, чтобы сборная России вышла из группы. Но там же ещё датчане сильные, причём матч будет в Дании. Но если мы проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить. Тогда ребята поверят в свои силы. Советских футболистов что всегда подводило? На тренировках они показывали фантастические удары и всё прочее. Но во время матча не хватало психологической устойчивости.



Мне кажется, на чемпионате мира ребята поняли, что могут многое. Кузяев, Оздоев — это средние игроки, но они всё равно входят в костяк сборной. Плюс Жирков, Дзюба. Они все уже поверили в свои силы. Дай бог, станем побеждать, и крылья будут вырастать по ходу турнира. Но для этого надо хорошо подготовиться. Всё зависит от игроков, у которых ещё есть неделя до турнира. То, что играют дома, — это 50% мотивации», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».