Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: если сборная России проскочит Бельгию, то нас уже будет не остановить

Геннадий Орлов: если сборная России проскочит Бельгию, то нас уже будет не остановить
Максим Булычев
Комментарии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Конечно, мы желаем, чтобы сборная России вышла из группы. Но там же ещё датчане сильные, причём матч будет в Дании. Но если мы проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить. Тогда ребята поверят в свои силы. Советских футболистов что всегда подводило? На тренировках они показывали фантастические удары и всё прочее. Но во время матча не хватало психологической устойчивости.

Мне кажется, на чемпионате мира ребята поняли, что могут многое. Кузяев, Оздоев — это средние игроки, но они всё равно входят в костяк сборной. Плюс Жирков, Дзюба. Они все уже поверили в свои силы. Дай бог, станем побеждать, и крылья будут вырастать по ходу турнира. Но для этого надо хорошо подготовиться. Всё зависит от игроков, у которых ещё есть неделя до турнира. То, что играют дома, — это 50% мотивации», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Новость по теме
Орлов: что будет с Джикией, если Холанд побежит с ним один в один?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021