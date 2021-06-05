«Манчестер Юнайтед» создаст совет болельщиков и схему совместного владения акциями

Владелец и сопредседатель «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер объявил о планах создать консультативный совет болельщиков и схему совместного владения акциями.
Это связано с недавними протестами фанатов против американских владельцев клуба, которые были направлены на срыв Европейской Суперлиги. Протесты привели к переносу домашнего матча Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Болельщики — это жизненная сила «Манчестер Юнайтед», и я лично привержен тому, чтобы они получили более важное значение, создав Консультативный совет болельщиков и схему владения их акциями», — цитирует Глейзера ESPN.
Консультативный совет болельщиков станет консультироваться с высшим руководством и владельцами клуба и будет состоять из представителей фанатских групп.
Клуб заявил, что начал прямой диалог с фондом болельщиков «Манчестер Юнайтед», чтобы определить взаимовыгодную схему обмена акций.
- 5 июня 2021
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