«Манчестер Юнайтед» создаст совет болельщиков и схему совместного владения акциями

Владелец и сопредседатель «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер объявил о планах создать консультативный совет болельщиков и схему совместного владения акциями.



Это связано с недавними протестами фанатов против американских владельцев клуба, которые были направлены на срыв Европейской Суперлиги. Протесты привели к переносу домашнего матча Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Болельщики — это жизненная сила «Манчестер Юнайтед», и я лично привержен тому, чтобы они получили более важное значение, создав Консультативный совет болельщиков и схему владения их акциями», — цитирует Глейзера ESPN.



Консультативный совет болельщиков станет консультироваться с высшим руководством и владельцами клуба и будет состоять из представителей фанатских групп.



Клуб заявил, что начал прямой диалог с фондом болельщиков «Манчестер Юнайтед», чтобы определить взаимовыгодную схему обмена акций.