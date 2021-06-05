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«Манчестер Юнайтед» создаст совет болельщиков и схему совместного владения акциями

«Манчестер Юнайтед» создаст совет болельщиков и схему совместного владения акциями
Максим Булычев
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Владелец и сопредседатель «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер объявил о планах создать консультативный совет болельщиков и схему совместного владения акциями.

Это связано с недавними протестами фанатов против американских владельцев клуба, которые были направлены на срыв Европейской Суперлиги. Протесты привели к переносу домашнего матча Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Болельщики — это жизненная сила «Манчестер Юнайтед», и я лично привержен тому, чтобы они получили более важное значение, создав Консультативный совет болельщиков и схему владения их акциями», — цитирует Глейзера ESPN.

Консультативный совет болельщиков станет консультироваться с высшим руководством и владельцами клуба и будет состоять из представителей фанатских групп.

Клуб заявил, что начал прямой диалог с фондом болельщиков «Манчестер Юнайтед», чтобы определить взаимовыгодную схему обмена акций.

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