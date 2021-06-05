Смертин: все ждут такого же успеха от сборной России, который был на чемпионате мира

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.

«Футбол — это инструмент, который позволяет вовлечь всё больше людей. Все должны понимать, что посадка деревьев, утилизация пластика — это ответственность. Надо улучшать физическую среду через футбол.



Все ждут такого же успеха от сборной, который был на чемпионате мира. Сейчас контрольный матч. Сам помню такое. У тебя в голове уже проекция на официальный турнир. Ты можешь оценить свою функциональную подготовку, наладить связи. Это один из самых ответственных элементов. Игроки уже всему научены, поэтому всё упирается в ответственность, психологию. Болгария — генеральная репетиция, которая поможет проверить себя перед официальной игрой.



Высоко оцениваю наши шансы на выход из группы. Опыт у нас уже есть. Перед чемпионатом мира были скептики, но сборная справилась.



Вы правы, что сейчас нет волнения и мандража. Нет такого, как было перед чемпионатом мира. Трепета такого нет, когда ты считаешь дни до первого матча. В нынешней ситуации, которую мы проживаем, чемпионат Европы отличается не в лучшую сторону. Понятно, что футбол будет, возможно, будет искромётность в каждом матче. Но такого ожидания нет», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.