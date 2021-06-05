Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России обыграла Болгарию благодаря голу Соболева с пенальти

Сборная России обыграла Болгарию благодаря голу Соболева с пенальти
Алексей Ласнов
Комментарии

В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.

Перед началом матча травму получил защитник сборной России Фёдор Кудряшов, его заменил Алексей Семёнов. В начале второго тайма полузащитник россиян Дмитрий Баринов получил удар по голове, спустя несколько минут его заменил Игорь Дивеев.

Матч обслуживала белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Дмитрий Дмитриев.

Контрольный матч с Болгарией стал для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
05 июня 2021, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 0
Болгария
1:0 Соболев – 84' (пен)
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021