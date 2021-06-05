Черчесов: в первом тайме с Болгарией не хватало заряженности. С Бельгией будем свежее

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру национальной команды в первом тайме матча с Болгарией (1:0).

«Мы в перерыве поговорили, что сложно входили в игру, хотели мощно начать, но болгары играли 5-4-1 и перекрыли все зоны. Геометрия у нас была правильная, но не хватало заряженности, чтобы их продавить. Во втором тайме мы взвинтили темп, сделали замены: Миранчук сделал пенальти, а Соболев его реализовал. Готовность идет постепенно – сложный сбор, две контрольных, 12-го – в игре с Бельгией, будем намного свежее.



Соболев и Заболотный? Каждый игрок должен чувствовать игру и чувствовать себя членом команды, поэтому и Мостовой вышел, и Баринов играл, и Марио, который на сборах работал индивидуально. Мы стараемся команду подготовить – у нас на разминке травму человек получил, поэтому все должны быть готовы. Обязательно ли нужна победа перед стартом на Евро? Конечно, любая победа добавляет эмоций, и у Польши мы хотели выиграть. На любую игру мы выходим с такой целью», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.