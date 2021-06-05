Черчесов: все видели уровень Жиркова – мы не можем отказываться от такого человека

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру защитника Юрия Жиркова в товарищеском матче с Болгарией.



«Жирков будет способен не только 90 минут отыграть 12-го, но и 16-го, и 21-го. Мы давали ему на сборах работать, все видели его уровень – мы не можем от такого человека отказываться. Действия Семёнова оценю хорошо хорошо. Не было ли мысли поменять расстановку после травмы Кудряшова? Нет. Мы Семёнову дали немного отдохнуть после тяжёлого сбора – ему надо было физически прийти в себя, чтобы он подошёл к матчу с Бельгией в основном составе.



Сегодня все распущены по домам, завтра соберёмся вечером и будем закрыты – сначала в Новогорске, 10-го после обеда в Питер и до 16-го там, а потом прилетаем в Москву», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Расписание матчей сборной России по футболу на ЧЕ по футболу — 2020.