Баринов получил травму, Киркоров исполнял гимн. Яркие фото победы сборной России

5 июня на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 1:0.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал повреждение защитника сборной России Фёдора Кудряшова, полученное на разминке перед товарищеским матчем со сборной Болгарии, а также поделился мнением об игре Дмитрия Баринова на позиции центрального защитника.
«Кудряшов пропустит Евро? Опережать события не будем – завтра сделаем ему МРТ, Баринову – КТ, а у Зобнина никаких проблем нет. Надеемся, травмы окажутся несерьёзными, и через несколько дней они будут на тренировочном поле
Мы изучаем игроков, и до травмы видели качества Баринова. На сборах он 80 процентов времени играл на позиции центрального защитника, у него есть потенциал – он вышел с нуля и сыграл качественно, но жаль, что получил травму. В каждом игроке есть потенциал, наша задача – рассмотреть его. Но по тому, что он показал – он эту позицию понимает, надеемся, что он будет дальше полезен нам не только на позиции опорного, но и на других», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Лучшие фото с матча Россия — Болгария — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 5 июня 2021
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