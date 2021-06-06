Худжамов: сказал в Донецке «Слава Украине» — и «беркутовцы» мне машину разобрали

Экс-вратарь «Мариуполя», «Шахтёра» и сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о самых страшных ситуациях, с которыми столкнулся в Донецкой области.



«Была ситуация, когда нас остановили „беркутовцы“, которые вернулись после Майдана. Я сказал „Слава Украине“, а они машину мне разобрали, полностью всё. Вытащили всё. Чудо, что детали не начали отрывать. Я опоздал на тренировку.



Вторая ситуация была, когда впервые увидел людей с оружием и в балаклавах. Когда истребитель пролетел над домом метрах в 100. И третий раз — когда в центре Мариуполя взорвали автомобиль и начали стрелять из калашей. Мы тогда на тренировке были, объездными путями потом поехали в Донецк», — сказал Худжамов в интервью на YouTube-канале SportArena.

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