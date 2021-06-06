Серхи Роберто может стать частью сделки по переходу Лапорты в «Барселону»
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«Барселона» в это трансферное окно может подписать центрального защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта, сообщает Sport.es.
Согласно источнику, «Барселона» находится в трудном финансовом положении и хочет осуществить трансфер, включив в сделку полузащитника Серхи Роберто. Хосепу Гвардиоле всегда нравился Серхи Роберто и его возможность играть на нескольких позициях. В прошлом Гвардиола уже пытался подписать Роберто в «Манчестер Сити», но безуспешно.
Ранее сообщалось, что натурализованный испанский защитник недоволен своим положением в стане «горожан» и хочет покинуть «Манчестер Сити» летом. Также была информация, что «Реал» готов побороться за испанца.
В сезоне-2020/2021 Лапорт сыграл за голубых в 27 матчах, в которых отметился 2 голами.
Новость по теме«Манчестер Сити» может приобрести Серхи Роберто
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