Серхи Роберто может стать частью сделки по переходу Лапорты в «Барселону»

«Барселона» в это трансферное окно может подписать центрального защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта, сообщает Sport.es.

Согласно источнику, «Барселона» находится в трудном финансовом положении и хочет осуществить трансфер, включив в сделку полузащитника Серхи Роберто. Хосепу Гвардиоле всегда нравился Серхи Роберто и его возможность играть на нескольких позициях. В прошлом Гвардиола уже пытался подписать Роберто в «Манчестер Сити», но безуспешно.

Ранее сообщалось, что натурализованный испанский защитник недоволен своим положением в стане «горожан» и хочет покинуть «Манчестер Сити» летом. Также была информация, что «Реал» готов побороться за испанца.

В сезоне-2020/2021 Лапорт сыграл за голубых в 27 матчах, в которых отметился 2 голами.