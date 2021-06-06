Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Линекер ответил болельщикам, которые освистывают игроков, встающих на колено перед игрой

Линекер ответил болельщикам, которые освистывают игроков, встающих на колено перед игрой
Артур Иванов
Комментарии

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мыслями о негативной реакции болельщиков на то, что футболисты сборной встают на колено перед началом матчей.

«Если вы освистываете футболистов сборной Англии, когда они встают на колено, то являетесь одной из причин, по которой они это делают», – написал Линекер в "твиттере".

Ранее главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт заявил, что его команда не будет обращать внимание на возможную негативную реакцию болельщиков и продолжит вставать на колено во время предстоящего европейского турнира.

Недавно часть фанатов на трибунах освистала вставших на колено игроков сборной Англии перед началом товарищеского матча c национальной командой Австрии.

Новость по теме
Саутгейт: не все фанаты понимают, почему игроки встают на колено перед матчами
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021