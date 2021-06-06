Маттейс де Лигт получил повреждение на тренировке сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил, что защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил повреждение на тренировке национальной команды. Игрок досрочно покинул командное занятие.
«Он испытывает боль в области паха, поэтому не хотел рисковать. Мы должны подождать и посмотреть, что будет дальше. Должны готовиться другие футболисты. Разумеется, мы тоже не рискуем», — приводит слова де Бура NOS.nl.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Нидерландов сыграет с национальными командами Австрии, Северной Македонии и Украины.
- 7 июня 2021
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