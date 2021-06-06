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Маттейс де Лигт получил повреждение на тренировке сборной Нидерландов

Маттейс де Лигт получил повреждение на тренировке сборной Нидерландов
Диана Валавичюте
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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил, что защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил повреждение на тренировке национальной команды. Игрок досрочно покинул командное занятие.

«Он испытывает боль в области паха, поэтому не хотел рисковать. Мы должны подождать и посмотреть, что будет дальше. Должны готовиться другие футболисты. Разумеется, мы тоже не рискуем», — приводит слова де Бура NOS.nl.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Нидерландов сыграет с национальными командами Австрии, Северной Македонии и Украины.

Календарь Евро-2020
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