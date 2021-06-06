Евсеев: не имеет значения, по какой схеме сборная России будет играть на Евро

Новый главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался по поводу подготовки сборной России к чемпионату Европы – 2020 и оценил готовность команды.

«Не имеет значения, по какой схеме мы будем играть. Важно, как мы будем готовы и как футболисты будут выполнять те или иные требования тренерского штаба.

Сможет ли сборная функционально прибавить в последнюю неделю до Евро? На такой вопрос ответ может дать только штаб Черчесова, ведь у них есть вся информация о состоянии подопечных. Там есть люди, которые доносят до тренеров всю необходимую статистику. Нам же остаётся предполагать. Но понятно, что подготовка ведётся с прицелом на Евро, а не на контрольные матчи. Вся работа построена на том, чтобы к главному турниру подойти в хорошем физическом состоянии.

Травма Кудряшова – трагедия? А другого слова нет? В составе есть и другие футболисты. Опять же, проверка Баринова в центре обороны в некоторой степени пошла на руку. Если кто-то получит травму, он готов помочь. Плюс не забывайте об Игоре Дивееве. Да и Романа Евгеньева, ранее отцепленного от сборной, теперь могут внести в заявку вместо Кудряшова. Но всё равно левоногий защитник играет большую роль, хотя эту зону может закрыть Джикия. Вспомните, что происходило перед чемпионатом мира. Стоял шум и гам. Но тренерский штаб всё понимал и отрабатывал определённые схемы и связи. Тогда пришлось даже возвращать в сборную Сергея Игнашевича. Вот и сейчас идёт обкатка состава. Для того контрольные матчи и нужны, чтобы понять, на кого рассчитывать на Евро», — приводит слова Евсеева RT.