«Пытаются создать иллюзию невозможного». Представитель МИД РФ – о форме Украины с Крымом

Представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о присутствии Крыма на игровой форме, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.
«Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция — якобы это должно придать игрокам сил.
Жаль, что только на это вся надежда. Приём не новый. Называется «тромплёй» (trompe-l'œil) — способ изображения и совокупность технических приёмов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина — «обманка», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 7 июня 2021
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