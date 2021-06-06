Сборная России сделала заявление по поводу состояния Кудряшова и Баринова

Сборная России сделала заявление по поводу травмы защитника Фёдора Кудряшова, чьё участие на чемпионате Европы – 2020 находится под вопросом.

«Фёдор Кудряшов и Дмитрий Баринов прошли дообследование. У Дмитрия клинически значимых проблем со здоровьем нет.

У Фёдора Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы – в ближайшие дни он пройдёт курс физиотерапевтического лечения. Окончательное решение об участии Кудряшова на Евро примут после оценки динамики стартовой терапии», — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Напомним, Фёдор Кудряшов получил повреждение на разминке перед товарищеским матчем Россия — Болгария. Позже стало известно, что из-за травмы футболист может пропустить грядущее континентальное первенство.