Черчесов: есть предпосылки к тому, что Кудряшов может нам не помочь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал повреждение защитника Фёдора Кудряшова.
«Второй матч за четыре дня после тяжёлого сбора: понятно, что эмоциональное состояние оставляло желать лучшего, но мы правильно расставлялись, геометрически играли, но свежести, лёгкости и напора до конца не было. Радует, что мы довели сложный матч до победы, вышедшие на замену игроки добавили.
Надеемся, что у травмированных футболистов ничего серьёзного нет, но есть предпосылки к тому, что Кудряшов может нам не помочь. Что касается Болгарии, то было сложно — они готовились на нас, сыграли зеркально, зло и компактно. Россия для них — большой раздражитель, эмоционально они были готовы хорошо. Но после тех тренировок, что были на сборах, перерабатываем их внутри себя. Надеемся, что будем свежее и лучше.
Я дал после игры съездить к родным, завтра они соберутся, и мы уже будем в «пузыре». От мира будем оторваны», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 5 июня 2021
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