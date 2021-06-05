Черчесов: есть предпосылки к тому, что Кудряшов может нам не помочь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал повреждение защитника Фёдора Кудряшова.

«Второй матч за четыре дня после тяжёлого сбора: понятно, что эмоциональное состояние оставляло желать лучшего, но мы правильно расставлялись, геометрически играли, но свежести, лёгкости и напора до конца не было. Радует, что мы довели сложный матч до победы, вышедшие на замену игроки добавили.

Надеемся, что у травмированных футболистов ничего серьёзного нет, но есть предпосылки к тому, что Кудряшов может нам не помочь. Что касается Болгарии, то было сложно — они готовились на нас, сыграли зеркально, зло и компактно. Россия для них — большой раздражитель, эмоционально они были готовы хорошо. Но после тех тренировок, что были на сборах, перерабатываем их внутри себя. Надеемся, что будем свежее и лучше.

Я дал после игры съездить к родным, завтра они соберутся, и мы уже будем в «пузыре». От мира будем оторваны», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.