Экс-администратор «Спартака»: если Зарема хочет руководить, пусть идёт в женский футбол

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи посоветовал Зареме Салиховой строить карьеру в женском футболе.
«Если Зарема хочет руководить футбольной командой так, как она считает нужным, пусть делает карьеру в женском футболе. Сначала возглавит женский «Спартак», затем сборную, наконец, женский футбол страны в целом. Она молодая, красивая и предприимчивая женщина, наверняка всё у неё получится, и никакого сексизма. Только нужно понимать, что женский футбол — это в принципе другой вид спорта», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».
Напомним, в начале мая Салихова получила официальный статус в «Спартаке», войдя в совет директоров и став главой комитета по аудиту и вознаграждениям. Впоследствии она выразила несогласие с приглашением Руя Витории на пост главного тренера команды и покинула совет директоров.
- 7 июня 2021
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