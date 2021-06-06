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Экс-администратор «Спартака»: если Зарема хочет руководить, пусть идёт в женский футбол

Экс-администратор «Спартака»: если Зарема хочет руководить, пусть идёт в женский футбол
Максим Хрущ
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи посоветовал Зареме Салиховой строить карьеру в женском футболе.

«Если Зарема хочет руководить футбольной командой так, как она считает нужным, пусть делает карьеру в женском футболе. Сначала возглавит женский «Спартак», затем сборную, наконец, женский футбол страны в целом. Она молодая, красивая и предприимчивая женщина, наверняка всё у неё получится, и никакого сексизма. Только нужно понимать, что женский футбол — это в принципе другой вид спорта», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

Напомним, в начале мая Салихова получила официальный статус в «Спартаке», войдя в совет директоров и став главой комитета по аудиту и вознаграждениям. Впоследствии она выразила несогласие с приглашением Руя Витории на пост главного тренера команды и покинула совет директоров.

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