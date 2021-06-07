Аллегри отреагировал на подозрения в отмывании денег

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на информацию о том, что его подозревают в отмывании денег.
«я абсолютно твёрдо заявляю, что не имею никакого отношения к какой-либо незаконной деятельности и, тем более, к любому нарушению законодательства о борьбе с отмыванием денег», — приводит слова Аллегри La Repubblica.
Напомним, Аллегри вернулся на пост главного тренера «Ювентуса» в мае этого года. Он находился без работы с момента отставки из «Ювентуса» в 2019 году. Бьянконери итальянский специалист возглавлял с 2014 года. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов, где потерпела поражения. В ходе своей карьеры Аллегри также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе», СПАЛ и другие команды.
В завершившемся сезоне «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла национальный Кубок и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов.
- 7 июня 2021
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