Гол Пулишича с пенальти помог сборной США обыграть Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ

В финальном матче Лиги наций КОНКАКАФ Сборная США встречалась с национальной командой Мексики. Встреча прошла на стадионе «Эмпауэр Филд эт Майл Хай» в Денвере (США) и завершилась победой североамериканской команды со счётом 3:2.
Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Мексики Хесус Корона. На 27-й минуте полузащитник национальной команды США Джованни Рейна сравнял счёт. На 79-й минуте встречи хавбек Диего Лейва вновь вывел мексиканскую команду вперёд в счёте. Через 3 минуты полузащитник сборной США Уэстон Маккенни снова сравнял счёт. В дополнительное время матча победный гол с пенальти забил хавбек сборной США Кристиан Пулишич.
Таким образом, сборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ. В матче за третье место национальная команда Гондураса обыграла Коста-Рику в серии пенальти (2:2, 5:4 — по пенальти).
- 7 июня 2021
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