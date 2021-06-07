Стало известно, кто заменит Александер-Арнольда в заявке сборной Англии на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Англии по итогам товарищеских матчей определился с кандидатом на замену защитнику Тренту Александер-Арнольду в заявке на предстоящий чемпионат Европы — 2020.



Как сообщает The Athletic, на турнир поедет защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Бен Уайт. На свободную позицию в списке также претендовали полузащитники Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон») и Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), однако выбор был сделан в пользу Уайта, который удачно проявил себя в играх и на тренировках. Информацию о вызове защитника «Брайтона» официально подтвердили в «твиттере» английской сборной.



Напомним, Александер-Арнольд получил травму бедра в товарищеском матче с национальной командой Австрии (1:0). Ожидается, что он пропустит шесть недель.



Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии.

Видеообзор вчерашнего матча Англия — Румыния: