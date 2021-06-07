Агент Ротенберга: «Локомотив» поступил как «Барселона». Руководство борется за репутацию

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, прокомментировал продление контракта между «железнодорожниками» и 35-летним футболистом, который не выходил на поле с декабря 2018 года.



«Это естественный процесс, когда клуб такого масштаба, как «Локомотив», продлевает контракт с футболистом, который до сих пор находится в лазарете. Хотелось бы поблагодарить руководство «Локомотива», оно борется за свою репутацию. Безусловно, клуб поступил верно, как «Барселона».



Будущее Бориса будет рассматриваться после 31 декабря по согласию сторон. Игрок должен окончательно поправиться, он находится на завершающей стадии выздоровления. Мы помним интервью Гильерме, других футболистов, которые говорили, что Борис сыграл решающие роли в некоторых переговорных процессах. У него есть эти все качества. Ещё раз хочется выразить благодарность новому руководству «Локомотива», которое заботится о своей репутации», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.