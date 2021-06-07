«Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом. Защитник не играет 2,5 года

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.
Новое соглашение 35-летнего футболиста рассчитано до 31 декабря 2021 года. «Желаем Борису скорейшего восстановления и новых побед в составе футбольного клуба «Локомотив»!» — говорится в сообщении железнодорожников.
Ротенберг в последний раз выходил на поле 5 декабря 2018 года в четвертьфинальном матче Кубка России с «Рубином». В той встрече Борис получил травму крестообразных связок колена и впоследствии был прооперирован.
За «Локомотив» Ротенберг выступает с 2016 года. За три сезона дважды выиграл Кубок России, стал чемпионом страны и обладателем национального Суперкубка. Ранее играл за «Динамо», «Ростов», «Кубань» и другие клубы.
- 7 июня 2021
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