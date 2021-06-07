Лига 1 назвала сборную сезона. Неймар и Головин не попали в число 11 лучших
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Французская Лига 1 назвала символическую сборную сезона-2020/2021 по версии болельщиков. В команду из 11 лучших футболистов не попали нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и полузащитник «Монако» Александр Головин.
Вратарь: Мик Меньян («Лилль»).
Защитники: Жонатан Клаус («Ланс»), Маркиньос («ПСЖ»), Жозе Фонте («Лилль»), Рейнилду Мандава («Лилль»).
Полузащитники: Лукас Пакета («Лион»), Бенжамен Андре («Лилль»), Орельен Тчуамени («Монако»).
Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йилмаз («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Лучшим бомбардиром минувшего сезона Лиги 1 стал Мбаппе, который забил 27 голов. Депай — лучший ассистент кампании, на его счету 12 результативных передач. Головин забил пять голов и отдал девять ассистов.
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