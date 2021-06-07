Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига 1 назвала сборную сезона. Неймар и Головин не попали в число 11 лучших

Лига 1 назвала сборную сезона. Неймар и Головин не попали в число 11 лучших
Алексей Ласнов
Комментарии

Французская Лига 1 назвала символическую сборную сезона-2020/2021 по версии болельщиков. В команду из 11 лучших футболистов не попали нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и полузащитник «Монако» Александр Головин.

Вратарь: Мик Меньян («Лилль»).

Защитники: Жонатан Клаус («Ланс»), Маркиньос («ПСЖ»), Жозе Фонте («Лилль»), Рейнилду Мандава («Лилль»).

Полузащитники: Лукас Пакета («Лион»), Бенжамен Андре («Лилль»), Орельен Тчуамени («Монако»).

Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йилмаз («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Лучшим бомбардиром минувшего сезона Лиги 1 стал Мбаппе, который забил 27 голов. Депай — лучший ассистент кампании, на его счету 12 результативных передач. Головин забил пять голов и отдал девять ассистов.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021