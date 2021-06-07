Шишкин — о сборной России: Кутепов опытный, можно было его рассмотреть

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил состав сборной России в преддверии чемпионата Европы – 2020.

«У нас последние годы такое поколение – проблема центральных защитников была всегда. Даже если вспоминать ЧМ-2018: пришлось Игнашевича приглашать спасать Россию. Так что схема с двумя защитниками более предпочтительнее – тема с подбором игроков на схему с тремя защитниками не совсем актуальна. И проблемная позиция – правый центральный защитник. Семёнов много ошибается позиционно, особенно в важных матчах, а на чемпионате каждый матч важен. Дивеев – игрок молодой и перспективный, но неопытный. Рисковать и бросать его в жаркие игры не совсем разумно. Это проблема поколения – нет у нас достойного уровня центрального защитника. Кутепов опытный, но практика в клубе была маленькой, хотя как вариант его можно было рассмотреть. Что касается опорника, то не такого фактурного, который мог бы так закрыть. Зобнин мог бы закрыть фланги, но центральную зону – проблематично.

В каких моментах влияет, что правый защитник – левша? Помню момент, когда Джикия на Кубке Конфедераций играл правого центрального. Его нельзя было не поставить. Он хорошо ведёт единоборства, боец, но при развитии атаки ему тяжело: там, где он привык двигаться и отдавать длинной левой. Поэтому слева ему удобнее, а справа – дискомфорт. Но такая была необходимость, и вы помните, чем она закончилась. Так что очень важен фактор, у кого какая рабочая нога», — сказал Шишкин в эфире подкаста «Чемпионата».

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