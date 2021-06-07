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Германия разгромила Латвию со счётом 7:1, один из голов забил Вернер

Германия разгромила Латвию со счётом 7:1, один из голов забил Вернер
Алексей Ласнов
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В товарищеском матче сборная Германии разгромила сборную Латвии. Встреча проходила на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счётом 7:1.

На 19-й минуте первый гол немцев забил Робин Госенс. Прошла у немцев широкая игра в стеночку у левого края штрафной, Кай Хаверц вернул мяч Госенсу, который из непростого положения пробил под перекладину. Спустя две минуты Илкай Гюндоган упрочил преимущество Германии. На 27-й минуте Томас Мюллер забил третий гол немецкой команды. Затем Роберт Озолс забил автогол. На 45-й минуте Серж Гнабри забил пятый гол хозяев.

В начале второго тайма шестой гол забил Тимо Вернер. Йозуа Киммих от правого края штрафной низом сделал пас к линии вратарской, откуда Вернер ударом в касание направил мяч в ворота. На 75-й минуте Алексей Савельев отыграл один мяч. Спустя минуту Лерой Зане установил окончательный счёт — 7:1.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 июня 2021, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Латвия
1:0 Госенс – 19'   2:0 Гюндоган – 21'   3:0 Мюллер – 27'   4:0 Озолс – 39' (автогол)   5:0 Гнабри – 45'   6:0 Вернер – 50'   6:1 Савельев – 75'   7:1 Зане – 76'
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