Германия разгромила Латвию со счётом 7:1, один из голов забил Вернер

В товарищеском матче сборная Германии разгромила сборную Латвии. Встреча проходила на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счётом 7:1.

На 19-й минуте первый гол немцев забил Робин Госенс. Прошла у немцев широкая игра в стеночку у левого края штрафной, Кай Хаверц вернул мяч Госенсу, который из непростого положения пробил под перекладину. Спустя две минуты Илкай Гюндоган упрочил преимущество Германии. На 27-й минуте Томас Мюллер забил третий гол немецкой команды. Затем Роберт Озолс забил автогол. На 45-й минуте Серж Гнабри забил пятый гол хозяев.

В начале второго тайма шестой гол забил Тимо Вернер. Йозуа Киммих от правого края штрафной низом сделал пас к линии вратарской, откуда Вернер ударом в касание направил мяч в ворота. На 75-й минуте Алексей Савельев отыграл один мяч. Спустя минуту Лерой Зане установил окончательный счёт — 7:1.