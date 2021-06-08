Dynamo.kiev.ua: сборная России может отказаться от участия в Евро-2020

В украинских СМИ появилась новость, что сборная России может отказаться от участия в чемпионате Европы по футболу — 2020. Данную информацию первым опубликовал портал dynamo.kiev.ua, ссылающийся на источник в РФС.

Сообщается, на данный момент всерьёз рассматривается вариант, при котором сборная России откажется от участия в Евро-2020, демонстрируя тем самым протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины.

Ранее сборная Украины представила форму на Евро-2020. На груди формы изображен контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. В Госдуме России призвали УЕФА запретить эту форму, назвав это политической провокацией.

Позже УЕФА одобрил форму сборной Украины на Евро-2020 с изображением Крыма.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.