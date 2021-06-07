В России требовали запретить форму Украины, но в УЕФА не послушали. Это законно?

Главная околофутбольная тема в России перед стартом Евро-2020 – формы сборных. Вернее одна – форма сборной Украины, которую наши соседи презентовали вчера. Главным её атрибутом, по словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, стали «очертания нашей страны». На рисунке карты Украины Крым и Донбасс находятся в её составе.

– Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину, – написал Павелко, – а вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода — будет поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная объединяют Украину. Слава Украине».



Кстати, фраза «Слава Украине» тоже присутствует на форме.

Фото: uaf.ua

Реакция на форму в России

Первым в России на тему новой формы наших соседей высказался депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. Он призвал УЕФА запретить форму и назвал её «выражением политической позиции», а заодно рассказал про проблемы Украины с газом и войной. Другой депутат, Николай Валуев, тон коллеги поддержал, назвав акцию «некрасивой» и повторив мантру про то, что «Крым – это территория Российской Федерации».



Высказывались и другие: коллега Валуева и Свищёва – Светлана Журова, комментатор Дмитрий Губерниев, экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков и вовсе заявил, что в УЕФА запретят форму Украины из-за регламента. А вечером с реакцией на футболки выступила представитель МИД РФ Мария Захарова.



– Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция — якобы это должно придать игрокам сил. Жаль, что только на это вся надежда. Приём не новый. Называется «тромплёй» (trompe-l'œil) — способ изображения и совокупность технических приёмов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина — «обманка».

Ответ Украины на критику из России

Критику формы со стороны россиян украинцы, конечно же, тоже заметили. И ответили – это сделал глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Mаркевич. Приводим его заявление полностью.



– Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим «экспертам» лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и с гимном, – сказал он Meta-ratings.com.ua, – а их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь ещё смеют что-то комментировать и рекомендовать. Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска — до Ужгорода».

В УЕФА форму разрешили. Это законно?

Сегодня утром стало известно, что УЕФА одобрил форму сборной Украины с изображением карты страны на футболках. «Форма сборной Украины, как и всех других команд, на Евро-2020, была одобрена УЕФА в соответствии с существующими правилами экипировки», – ответили в организации на запрос «Чемпионата».

При этом в УЕФА не уточнили, о каких именно правилах идёт речь. Возможно, в организации ссылаются на правило 4 «Международного совета футбольных ассоциаций», которое строго запрещает любые политические и религиозные лозунги, заявления или изображения». Причём запрещены упоминания партий, министерств, политических лиц, и, что более важно, отсылки к конкретным событиям с политическим подтекстом. Форма сборной Украины под запреты не подошла.



– Для меня это решение абсолютно необъяснимо, – заявил «Чемпионату» Вячеслав Колосков, – они ссылаются на правила, но не цитируют их. Когда я был в исполкомах УЕФА и ФИФА, то там был регламент по экипировке. Может, регламент поменялся, но изображение такой карты, конечно, можно считать политическим. А как иначе? Политический подтекст просматривается чётко, это провокация в расчёте на нашу реакцию. УЕФА должен публично объяснить своё решение, будем его ждать.

На запрос «Чемпионата» на момент публикации материала в УЕФА не ответили. Но решение УЕФА уже раскритиковали в Госдуме: «Как бы УЕФА не открыл ящик Пандоры: Венгрия может прийти с претензией на Западную Украину, Польша — на Львов, – заявил Дмитрий Свищёв, – огромное количество территориальных претензий, которые существуют в мире. УЕФА неоднократно заявлял, что организация существует вне политики, приверженцы честного спорта. Одновременно, к сожалению, происходит всё наоборот. Организация во многом зависит от европейского сообщества. Хотя всем чётко понятно, что территория Крыма — часть территории Российской Федерации. Не думаю, что нашим европейским соседям будет интересно и приятно, когда Россия сможет выступать с картой Российской империи начала XX века, куда входят и Украина, и Польша, и Финляндия. Если хотят, можно выступать в такой форме».