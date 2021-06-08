Зидан не будет тренировать в следующем сезоне и хочет возглавить сборную Франции

Французский специалист Зинедин Зидан, который в мае покинул пост главного тренера «Реала», не собирается тренировать ни один клуб в следующем сезоне, сообщает Libertad Digital.

По данным источника, специалист хочет дождаться возможности возглавить сборную Франции, которую сейчас возглавляет Дидье Дешам.

Зидан впервые возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».