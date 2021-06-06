«Реал» простил Зидану € 10 млн

«Реал» не стал требовать взыскание с бывшего главного тренера Зинедина Зидана за досрочное расторжение контракта, сообщает ABC.
В соглашении Зидана и «Реала» была прописана неустойка в € 10 млн, которую должен был заплатить француз за досрочное расторжение контракта. Клуб решил включить этот пункт в договор, чтобы не пострадать от ещё одного сюрприза, подобного тому, что был три года назад, когда Зидан впервые заявил, что покинет мадридский клуб.
После ухода из «Реала» Зидан опубликовал письмо с критикой Флорентино Переса и клуба за отсутствие доверия, что очень расстроило руководство «бланкос». В клубе считают, что Зидан нанёс удар, и двери в «Реал» для него теперь закрыты. Тем не менее «Королевский клуб» смирился с тем, что Зинедину не придётся платить компенсацию.
В сезоне-2020/2021 под руководством французского наставника «Реал» занял второе место в Ла Лиге и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.
- 7 июня 2021
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