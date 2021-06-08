«Барселона» сделала Депаю улучшенное предложение

«Барселона» продолжает работу над трансфером нападающего Мемфиса Депая. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 27-летнему форварду предложен 3-летний контракт на улучшенных условиях. Игрок скоро станет свободным агентом, так как истекает срок его соглашения с «Лионом».

По информации источника, руководство сине-гранатовых хочет оформить сделку как можно скорее, чтобы не повторилась ситуация с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом, которого перехватил французский «ПСЖ», представивший более выгодное предложение.

В мае сообщалось, что Депай близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной». Депай защищает цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.