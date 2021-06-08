Парад красивых голов и долгожданный мяч Вернера. Видеообзор победы Германии со счётом 7:1

Сборная Германии разгромила национальную команду Латвии в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счётом 7:1.



На 19-й минуте первый гол немцев забил защитник Робин Госенс, разыграв комбинацию с полузащитником Каем Хаверцем. Спустя две минуты хавбек Илкай Гюндоган упрочил преимущество Германии ударом в девятку. На 27-й минуте нападающий Томас Мюллер забил третий гол немецкой команды. Затем вратарь гостей Роберт Озолс забил автогол. На 45-й минуте форвард Серж Гнабри отправил в ворота пятый гол хозяев.



В начале второго тайма шестой гол забил нападающий Тимо Вернер, замкнув пас с фланга. Для него этот мяч стал первым с начала мая. На 75-й минуте полузащитник Алексей Савельев выстрелом из-за штрафной отыграл один гол. Спустя минуту форвард Лерой Зане установил окончательный счёт — 7:1.

Видеообзор матча: