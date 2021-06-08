Умер южнокорейский полуфиналист чемпионата мира — 2002 Ю Сан Чхоль

Сегодня, 8 июня, стало известно о смерти бывшего полузащитника сборной Южной Кореи Ю Сан Чхоля. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 49 лет, информирует KBS.

Причиной смерти Ю Сан Чхоля стал рак поджелудочной железы, который у него диагностировали осенью 2019 года. Болезнь была обнаружена на четвёртой стадии развития, поэтому шансы на выздоровление были крайне малы.

Ю Сан Чхоль является знаковой личностью в истории корейского футбола. В составе национальной команды он провёл 124 матча и забил 18 голов. В составе южнокорейской сборной игрок стал одним из открытий чемпионата мира 2002 года. Команда Южной Кореи дошла до полуфинала мирового первенства, а сам футболист попал в символическую команду турнира.

На клубном уровне Ю Сан Чхоль дважды становился чемпионом Кореи и дважды — чемпионом Японии. Он завершил карьеру игрока в 2006 году, после чего начал тренерскую карьеру.