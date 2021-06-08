Караваев — о матче Россия — Бельгия: не хочу говорить, кто фаворит, а кто нет

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча с национальной командой Бельгии на Евро-2020.
«Не хочу говорить, кто фаворит, а кто нет. Тяжёлая игра будет с обеих сторон, наши ребята сконцентрированы и подготовлены. Будет хорошая игра. Что сделать, чтобы добиться хорошего результата? Командные действия, надо хорошо быть готовыми. Только командные действия и характер помогут нам добиться результата.
Конечно, это фантастический турнир, всегда приятно в таком участвовать. Не сказал бы, что испытываю сильное волнение. Готовимся как к любым важным играм. Надеюсь, покажем лучший футбол на турнире. Успех сборной на ЧМ-2018 даёт дополнительную ответственность? Не хотелось бы об этом говорить. Будем делать всё возможное, чтобы порадовать болельщиков на турнире», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 8 июня 2021
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