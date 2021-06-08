Газизов подал в суд на «Спартак» с требованием выплатить ещё 299 млн рублей

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, занимающий аналогичный пост в «Уфе», подал очередной иск к московскому клубу, сообщает «Р-Спорт».

Согласно материалам суда, 4 мая Газизов подал иск в Октябрьский районный суд Уфы в отношении АО «ФК «Спартак-Москва». Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, затем отложено на 11 июня.

Газизов считает, что «Спартак» должен ему ещё около 299 млн рублей — в качестве взыскания задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. Гендиректор «Уфы» указал, что ему был выплачен первый платеж в размере 99,8 млн.

«Спартак» обратился в суд с просьбой приостановить производство по гражданскому делу по иску Газизова. «Пока идёт разбирательство в арбитраже Москвы, не может рассматриваться дело в суде Октябрьского района Уфы, и причина этому одна. Не могут быть удовлетворены требования относительно каких-либо выплат по соглашению, которое оспаривается. И иск, принятый первым, должен быть рассмотрен первым», — заявила член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака».

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск «Капитальных активов» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск акционера связан с выплатой менеджеру выходного пособия.