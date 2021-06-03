Акционеры «Спартака» сняли требование взыскать с Шамиля Газизова 88 млн рублей

Артур Егиян, адвокат бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, рассказал об итогах сегодняшнего судебного заседания, на котором рассматривался иск акционерного общества «Капитальные активы» к клубу и управленцу.
«Заседание перенесли на 29 июня. Сегодня рассматривались определённые процессуальные вопросы, необходимые для подготовки дела к разбирательству. В частности, истец уточнил исковые требования: они больше не требуют взыскать около 88 миллионов. Теперь они только оспаривают условия о выходном пособии и соответствующее решение совета директоров», — сказал Егиян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск «Капитальных активов» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск акционера связан с выплатой менеджеру выходного пособия.
Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.
- 3 июня 2021
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