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Байдачный покинул пост главного тренера «Арарат-Армения». Он возглавлял команду с марта

Байдачный покинул пост главного тренера «Арарат-Армения». Он возглавлял команду с марта
Диана Валавичюте
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Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный покинул пост наставника клуба «Арарат-Армения», сообщает пресс-служба армянской команды на своей странице в «Фейсбуке». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим господина Байдачного и его тренерский штаб за совместную работу. Желаем удачи», — говорится в сообщении.

Напомним, о назначении Байдачного на пост главного тренера клуба «Арарат-Армения» стало известно 24 марта текущего года. До этого последним клубом Байдачного был «Ростов», в котором специалист работал с 2012 года. Ранее белорусский специалист тренировал воронежский «Факел», «Терек», «Ростсельмаш», «Черноморец», «Жемчужину» и национальную команду Беларуси.

По итогам сезона-2020/2021 клуб «Арарат-Армения» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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