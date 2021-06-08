Байдачный покинул пост главного тренера «Арарат-Армения». Он возглавлял команду с марта

Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный покинул пост наставника клуба «Арарат-Армения», сообщает пресс-служба армянской команды на своей странице в «Фейсбуке». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Благодарим господина Байдачного и его тренерский штаб за совместную работу. Желаем удачи», — говорится в сообщении.
Напомним, о назначении Байдачного на пост главного тренера клуба «Арарат-Армения» стало известно 24 марта текущего года. До этого последним клубом Байдачного был «Ростов», в котором специалист работал с 2012 года. Ранее белорусский специалист тренировал воронежский «Факел», «Терек», «Ростсельмаш», «Черноморец», «Жемчужину» и национальную команду Беларуси.
По итогам сезона-2020/2021 клуб «Арарат-Армения» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.
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