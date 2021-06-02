Байдачный: когда мне начинают говорить про возраст, отвечаю: «Скажите это Путину»

Бывший главный тренер «Терека» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный прокомментировал уход Юрия Сёмина из «Локомотива». По мнению Байдачного, тренировать команду можно в любом возрасте.
«Локомотив» — вотчина Сёмина. Юрий Павлович — человек, который по большому счёту создал эту команду. Таких людей надо беречь. Мы готовы любого человека забыть, растерзать ради каких-то своих интересов. О совести и порядочности люди забывают, деньги застилают глаза. Начинают что-то говорить о возрасте Сёмина, но он же не играть выходит, а тренировать.
Возраст не имеет никакого значения. Когда мне начинают говорить про возраст некоторые высокие руководители, я отвечаю: «Вы знаете, кому об этом скажите? Путину. Мы с Путиным ровесники, я его на неделю старше. Человек, можно сказать, не только страной, миром управляет». А тут Сёмин не может игроками «Локомотива» управлять? Да он способен управлять «Локомотивом», пока ходить может», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 2 июня 2021
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