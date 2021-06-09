Гол со штрафного и наказание за пижонский пенальти. Видеообзор необычного матча Испании

Молодёжная сборная Испании победила национальную команду Литвы в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания) и завершилась со счётом 4:0.



Основная сборная Испании планировала провести товарищеский матч с Литвой, однако из-за положительного результата теста полузащитника Серхио Бускетса на коронавирус планы команды были скорректированы. Вместо основной команды на поле вышла сборная, составленная из игроков до 23 лет.



Уже на третьей минуте встречи счёт открыл защитник сборной Испании Уго Гильямон. На 24-й минуте полузащитник Браим Диас упрочил преимущество испанской команды. Через шесть минут испанский форвард Абель Руис не сумел реализовать пенальти, слабо пробив в угол. На 53-й минуте встречи защитник сборной Испании Хуан Гонсалес довёл счёт до разгромного, точно пробив со штрафного. На 72-й минуте нападающий испанской национальной команды установил итоговый счёт встречи.

Видеообзор матча: