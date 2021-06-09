«Акинфееву наверняка снятся кошмары». RTBF напомнил о дубле Лукаку в матче с Россией

Бельгийское издание RTBF опубликовало материал в преддверии матча национальной команды со сборной России на чемпионате Европы — 2020.
Журналисты вспомнили о товарищеском матче команд, состоявшемся в Воронеже в 2010 году. Тогда в составе бельгийцев дебютировал 17-летний нападающий Ромелу Лукаку. Он считался восходящей звездой и подтвердил свой статус удачным выступлением, забив два мяча в ворота Игоря Акинфеева. Матч завершился победой Бельгии со счётом 2:0.
«Сегодня Лукаку — лучший бомбардир в истории сборной Бельгии с большим отрывом от остальных. И всё это началось туманным вечером в ноябре 2010-го. Игорю Акинфееву наверняка снятся кошмары об этом матче», — говорится в материале.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В группе B на Евро-2020 также выступят Дания и Финляндия.
- 9 июня 2021
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