Торган Азар: у сборной Бельгии осталось много воспоминаний о стадионе в Санкт-Петербурге

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар поделился воспоминаниями от игры на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.



«У нас осталось много воспоминаний о стадионе в Санкт-Петербурге. В основном они связаны с чемпионатом мира 2018 года, на котором я не так много играл. Последний раз, когда мы играли на «Газпром Арене», всё прошло удачно и мы одержали победу в матче за третье место на ЧМ-2018. Конечно, остались и неприятные воспоминания с того турнира. На этот раз мы должны быть сильными с самого начала. Необходимо быть готовым ко всему и не удивляться атмосфере. Нам нужно уверенно провести матч с Россией, чтобы эта кампания получила хороший старт», — приводит слова Азара RTBF.



Напомним, Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск.

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