Де Брёйне проведёт первую тренировку со сборной Бельгии за три дня до матча с Россией

Полузащитник национальной команды Бельгии Кевин Де Брёйне проведёт первую тренировку за три дня до матча со сборной России, сообщает Voetbalprimeur. По информации источника, у футболиста до сих пор синяк под глазом, вряд ли он сможет принять участие в первой встрече на Евро-2020.



Напомним, Кевин Де Брёйне присоединился к сборной Бельгии в преддверии чемпионата Европы — 2020. Ранее футболист перенёс операцию после перелома костей носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1). О своём возвращении Де Брёйне сообщил в «Твиттере», подписав пост с фотографией фразой «Как дела, Бельгия?»



Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками сборных Бельгии и России по группе В являются Дания и Финляндия.