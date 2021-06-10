Защитник сборной Англии дал обещание впервые попробовать пиво в случае победы на Евро-2020
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22-летний защитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Англии Деклан Райс дал необычное обещание в преддверии старта чемпионата Европы по футболу.
«Знаете, что я до сих пор не пробовал пива? Мне 22 года, а я никогда его не пил! Никогда, ни пинты. Люди удивляются. Мне просто не нравится его запах, поэтому я никогда не подходил к нему.
Готов ли я попробовать выпить пиво в случае победы сборной Англии на Евро-2020? Да. Я попробую, но, наверное, выплюну!», — цитирует Райса Goal.
Сборная Англии на чемпионате Европы – 2020 сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией. Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля. Полуфинальные матчи и финал пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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