Защитник сборной Англии дал обещание впервые попробовать пиво в случае победы на Евро-2020

22-летний защитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Англии Деклан Райс дал необычное обещание в преддверии старта чемпионата Европы по футболу.



«Знаете, что я до сих пор не пробовал пива? Мне 22 года, а я никогда его не пил! Никогда, ни пинты. Люди удивляются. Мне просто не нравится его запах, поэтому я никогда не подходил к нему.

Готов ли я попробовать выпить пиво в случае победы сборной Англии на Евро-2020? Да. Я попробую, но, наверное, выплюну!», — цитирует Райса Goal.

Сборная Англии на чемпионате Европы – 2020 сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией. Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля. Полуфинальные матчи и финал пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.