Дюпин: Дзюба проиграл в квиз-викторине. У нас была задача обойти его команду
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Вратарь «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин рассказал о тренировках и том, как национальная команда проводит время в преддверии чемпионата Европы — 2020.
«В приметы не сильно верю, я больше верю в то, насколько команда готова и сильна духом. Английская погода хороша для футбола, мяч ходит, тренироваться интересно.
Что касается «Что? Где? Когда?», это скорее была квиз-викторина. Я участвовал, наша команда из четырёх вратарей, Джикии и Ионова называлась «Безумцы». Если бы на один из последних вопросов в формате «правда-неправда» ответили верно, могли бы победить с большим отрывом. Дзюба, кстати, проиграл. У нас была задача обойти его команду, и мы её выполнили», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
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