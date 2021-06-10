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Данни: Витория точно сделает «Спартак» более конкурентоспособным

Данни: Витория точно сделает «Спартак» более конкурентоспособным
Михаил Рождественский
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Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился мыслями о своём соотечественнике, новом главном тренере московского «Спартака» Руе Витории.

«Я как португалец желаю ему побед. Но только не над «Зенитом»! Конечно, хочется, чтобы у Витории всё получилось, чтобы он успешно работал со «Спартаком». Могу сказать, что он отличный тренер и точно сделает клуб более конкурентоспособным», — сказал Данни в интервью appdeapostas.com.

Напомним, ранее «Спартак» тренировал Доменико Тедеско. Под его руководством красно-белые в минувшем сезоне заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и пробились в квалификацию Лиги чемпионов. Чемпионом в третий раз подряд стал «Зенит», которым руководит Сергей Семак.

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