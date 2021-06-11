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Церемония открытия Евро-2020 пройдёт с использованием новейших технологий

Церемония открытия Евро-2020 пройдёт с использованием новейших технологий
Максим Лесовой
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УЕФА раскрыл детали церемонии открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года. Как сообщается на официальном сайте организации, Евро-2020 откроется виртуальным исполнением We Are The People.

Сообщается, виртуальное выступление Мартина Гаррикса, Боно и Эджа с использованием новейших технологий позволит болельщикам полнее ощутить долгожданный старт турнира.

«Выступление, которое будет напоминать живой концерт на стадионе, объединит в себе наполненный надеждой и позитивом текст песни и мощные визуальные образы, созданные при помощи последних технологий — это и превращение футбольного газона в бело-голубое пламя, энергетическое поле, образованное миллионами частиц света, и проекция Боно, чей вокальный номер создаст теплую обстановку и найдет отклик у миллионов зрителей, наблюдающих за церемонией из дома», — говорится в сообщении.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Не знаешь, где смотреть матч Россия – Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментарий матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42.

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