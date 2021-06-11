Экс-футболист «Спартака» Моцарт возглавил «Крузейро»

Бразильский специалист Сантос Моцарт, известный в России по выступлению за московский «Спартак» в бытность футболистом, стал главным тренером «Крузейро».



Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с новым наставником рассчитан до конца нынешнего сезона. Команда в настоящее время выступает в Серии B.



Будучи игроком, Моцарт выступал за «Фламенго», «Палмейрас» и другие команды на родине, а также защищал цвета «Бордо», «Реджины», «Ливорно» и «Шанхай Шэньсинь». За «Спартак» экс-полузащитник играл с 2005 по 2009 год. В составе красно-белых трижды стал серебряным призёром чемпионата России.



В качестве тренера Моцарт работал в ряде бразильских клубов, а также входил в штаб «Реджины». До последнего времени возглавлял «Шапекоэнсе».