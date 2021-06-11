Соболев с Жирковым сыграли против «хоровода» из команды. Фото с тренировки сборной России

11 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» национальная команда России провела тренировку накануне матча со сборной Бельгии на Евро-2020.
Встреча пройдёт завтра, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.
Сегодня стало известно, что защитник Роман Евгеньев заменит нападающего Андрея Мостового в заявке сборной России в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования.
Защитник Фёдор Кудряшов, восстанавливающийся после травмы, продолжает тренироваться индивидуально.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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