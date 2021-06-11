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Датский комментатор: фанаты мощно поддержат нашу сборную, россияне этим расстроены

Датский комментатор: фанаты мощно поддержат нашу сборную, россияне этим расстроены
Михаил Рождественский
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Датский комментатор Флемминг Тофт поделился мнением о преимуществе, которое получила национальная команда. Сборная проведёт все три матча группового этапа, в том числе с Россией, на домашнем стадионе в Копенгагене.

«Некоторые сборные получили преимущество в виде трёх домашних матчей. Среди них есть и Дания, которую мощно поддержит большое количество фанатов. И россияне очень этим расстроены. Им нельзя приехать сюда — пандемия, сами понимаете. В каком-то плане жаль, что Копенгаген не станет местом праздника для фанатов со всей Европы. Но в таких условиях мы должны воспользоваться преимуществом и показать себя. Почему бы нам не пройти весь турнирный путь?» — написал Тофт в своей колонке для sport.tv2.dk.

Календарь Евро-2020

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

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