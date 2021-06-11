«ВКонтакте» запустит тематическую ленту Евро-2020

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит тематическую ленту, приуроченную к чемпионату Европы по футболу – 2020. В ленте будут представлены события, на которые активнее и чаще всего реагируют пользователи. Кроме того, будут добавлены специальные эмодзи-статусы (небольшие изображения рядом с именем вашего профиля).

«Тематическая лента «Евро-2020» объединит события, которые на месяц окажутся в центре внимания любителей футбола всего мира. В ней можно найти новости турнира, обзоры от спортивных медиа и сообществ, комментарии пользователей о лучших игроках и самых ярких моментах. Участвуйте в дискуссиях: вспоминайте зрелищные голы, обсуждайте спорные решения судей или делитесь своими прогнозами. При этом не нужно обращаться к множеству площадок — вся самая свежая информация собрана в одной ленте.

Также к Евро-2020 соцсеть «ВКонтакте» представляет специальные эмодзи-статусы. С ними легко рассказать друзьям, какую команду поддерживаешь. Достаточно только перейти на карточку матча или турнира в мини-приложении «Спорт», выбрать сборную — и иконка с флагом её страны появится в статусе.

На время чемпионата Европы тематическая лента «Евро-2020» заменит ленту «Футбол»: «ВКонтакте» запустила её в конце прошлого года. В ней публикуется актуальная информация о самых важных событиях, прямые трансляции и лучшие моменты матчей от экспертов, официальных сообществ клубов и сборных», — сказано в сообщении пресс-службы «ВКонтакте».