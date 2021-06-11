Куртуа: у нас нет преимущества из-за того, что мы уже играли с Россией

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался в преддверии старта чемпионата Европы – 2020.
«Пять лет с прошлого Евро уже прошло. У меня нет ощущения, что мне хочется кому-то отомстить за неудачу в 2016 году. Надо двигаться дальше, есть желание выиграть это Евро. Я стал лучше, играю лучше. Когда преодолеваешь трудности, становишься сильнее. У меня был отличный год с «Реалом».
Надеюсь, что мы хорошо сыграем на Евро. Нам нужно работать и работать, наш путь начинается завтра, мы должны выиграть игру против России, двигаться от игры к игре, как было в России на чемпионате мира.
У нас нет преимущества из-за того, что мы уже играли с Россией. Мы разбирали соперников, готовы к завтрашней игре. Конечно, будет сложный матч. Игра будет очень энергозатратная, это точно. Круто играть перед болельщиками, а к тяжелому матчу мы готовы», — передаёт слова Куртуа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 11 июня 2021
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