Губерниев: это точно самый странный Евро в истории, а значит, у нашей сборной есть шанс

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от старта чемпионата Европы – 2020.

«Футбольный чемпионат континента стартовал! Это точно самый странный Евро в истории. А значит, у нашей сборной есть шанс! Здоровья всем командам и болельщикам! Чтобы турнир не стал ещё страннее. А Бельгия, кстати, не такой уж и фаворит. У букмекеров Франция с Англией в целом по турниру котируются повыше. Станислав Саламович, дорогой Вы мой тренер, это Вам информация для настроя игроков, чтоб не пугались сильно. Вперёд, Россия!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная России сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.