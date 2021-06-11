Губерниев: это точно самый странный Евро в истории, а значит, у нашей сборной есть шанс

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от старта чемпионата Европы – 2020.
«Футбольный чемпионат континента стартовал! Это точно самый странный Евро в истории. А значит, у нашей сборной есть шанс! Здоровья всем командам и болельщикам! Чтобы турнир не стал ещё страннее. А Бельгия, кстати, не такой уж и фаворит. У букмекеров Франция с Англией в целом по турниру котируются повыше. Станислав Саламович, дорогой Вы мой тренер, это Вам информация для настроя игроков, чтоб не пугались сильно. Вперёд, Россия!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная России сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
- 11 июня 2021
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